GaleriGalatasaraySon dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı olay oldu! "Falcao forma yüzü göremez"
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı olay oldu! "Falcao forma yüzü göremez"
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep Fk maçından farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Zorlu maçta forma şansı bulan Diagne karşılaşmanın 19'uncu ve 63'üncü dakikasında fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcunun golleri sonrası sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlar...
17 Eylül 2020 Perşembe 20:01, Güncelleme 17.09.2020 20:36
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı olay oldu! "Falcao forma yüzü göremez"