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'ın Avrupa'daki forma sponsoru yeniden oldu

Bu sezon 'ne 2. eleme turundan başlayan temsilcimiz 'ın, bu müsabakalarda giyeceği formaların sponsoru yeniden () oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:46 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:47
Galatasaray'ın Avrupa'daki forma sponsoru yeniden Türk Hava Yolları oldu

'ın bu sezon da Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru () oldu.

Galatasaray ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılı ekip, bu sezonda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek.

2. Eleme Turu'nda temsilcisi ile Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu müsabaka ile bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları logolu formasıyla boy gösterecek. Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.


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