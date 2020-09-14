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Taçsız Kral anıldı

Türk futbolunun ve 'ın unutulmaz oyuncularından Taçsız Kral , vefatının 29. yıl dönümünde 'ndaki kabri başında anıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:28 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Taçsız Kral anıldı
Türk futbolunun ve 'ın unutulmaz oyuncularından Taçsız Kral , vefatının 29. yıl dönümünde 'ndaki kabri başında anıldı. Düzenlenen anma törenine; Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı , Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile Üyeleri katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da anmaya katılanlar arasındaydı.

GALATASARAY TEK AŞKIYDI
Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Metin Oktay'ın Galatasaray'ın efsanesi olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray tek aşkıydı. Parayı değil aşkı, sevdayı ve Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray'ın başarılarının arkasında Metin Oktay ruhu var. Sporculara örnek bir kişilik" dedi.

HERKESİN BİR GİDENİ VARDIR
de Metin Oktay'ı anmayı ihmal etmedi. Tecrübeli hoca, Turgut Uyar'ın, "Herkesin bir umudu vardır, bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir yalnızlığı, bir hüznü… Çünkü herkesin bir gideni vardır… İçinden bir türlü uğurlayamadığı…" dizeleriyle duygularını dile getirdi.