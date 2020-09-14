Taçsız Kral anıldı

GALATASARAY TEK AŞKIYDI
Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Metin Oktay'ın Galatasaray'ın efsanesi olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray tek aşkıydı. Parayı değil aşkı, sevdayı ve Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray'ın başarılarının arkasında Metin Oktay ruhu var. Sporculara örnek bir kişilik" dedi.
HERKESİN BİR GİDENİ VARDIR
Fatih Terim de Metin Oktay'ı anmayı ihmal etmedi. Tecrübeli hoca, Turgut Uyar'ın, "Herkesin bir umudu vardır, bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir yalnızlığı, bir hüznü… Çünkü herkesin bir gideni vardır… İçinden bir türlü uğurlayamadığı…" dizeleriyle duygularını dile getirdi.