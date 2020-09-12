Fatih Terim'den transfer göndermesi: Galatasaray seçenek olamaz!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gaziantep maçından önce açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı kulübün teknik patronu, yerli oyuncu transferindeki rekabete değinirken transfer göndermesi yaptı ve "Türk oyuncu piyasasına gelince takımlar çok ise burada Galatasaray bir seçenek olamaz. Fazla takım talip ise Galatasaray'ın zaten bir ısrarı olmaz. Galatasaray bir seçenek olamaz. Yerli transferde durumumuz bu. Allah nasip ederse takımımızın geleceği ile ilgili yönetimimiz ile konuşuyoruz, tahtaya yazdığımız isimler de bu isimlerdi. Aklımızda her şey bire bir oturmadı ama önümüzde zaman var. Konuşma zamanı gelince zaten konuşurum ama hep beraber olmak zorundayız, tek ses olmak zorundayız, Galatasaray taraftarına bunu söylüyoruz. Taraftarın olmaması keyif vermiyor ancak yapacak da bir şey yok. Umarım en kısa sürede taraftarlara kavuşuruz." dedi

Transferin olmamasının dünyanın sonu olmadığını vurgulayan Terim, "Galatasaraylıların aklı fikri hep futboldadır. Şu ana kadar isteklerle, olanlar yan yana gelmeyebilir ama dünyanın sonu değildir. Mevcut oyuncularımız da iyidir, kadromuz da iyidir. Bazı fırsat transferlerini de yaptık, 5 Ekim'e kadar zamanımız var, kovalayacağız. Söylenecek halim yok, karalar bağlayacak halim de yok biz Galatasarayız. Taraftardan ricam, Galatasaray ile bir bütün olsunlar, tam konsantre olun ve hep beraber Mayıslara koşalım ancak böyle olursa olur. Bazen istekler ile gerçekler yan yana gelmeyebilir ama bir daha altını çiziyorum; dünyanın sonu değil" dedi.

Galatasaray'ın transfer stratejisini de anlatan Terim, "Bizim geldiğimizden itibaren UEFA cezasından dolayı transferlerin büyük kısmını kiralık oyunculardan yaptık, sattığımız kadar alabildik. UEFA bize bir engel koydu, şunu belirtmem lazım; 36 aldıysak 50 oyuncu da verdik. Galatasaray da bundan iyi ekonomi elde etti; ayrıca iki sezonda 4 de kupa aldı" şeklinde konuştu.