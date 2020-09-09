Flaş transfer harekatı! Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a!

Transferde yerli isimlere ayrı bir önem veren Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Orta saha mevkisi için Okay Yokuşlu ve Nainggolan için temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi.