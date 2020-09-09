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Flaş transfer harekatı! Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a!
Transferde yerli isimlere ayrı bir önem veren Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Orta saha mevkisi için Okay Yokuşlu ve Nainggolan için temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi.
9 Eylül 2020 Çarşamba 09:50
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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer hedeflerini belirleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
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Stoke City'den Oghenekaro Etebo ile anlaşan sarı-kırmızılılar Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ve Inter'den Nainggolan için temaslarını sıklaştırdı.
Celta Vigo kulübüyle Okay'ı 1 yıl kiralamak için masaya oturan yönetim, pazarlıklarda belirli bir noktaya geldi. İspanyol ekibinin ilk etapta 2 milyon euro kiralama bedeli istediği ancak bu rakamın 1,5 milyon euroya çekildiği gelen haberler arasında.
Belhanda ve Babel için transferin son gününe kadar gelecek teklifleri bekleyecek olan Galatasaray, cuma gününe kadar Okay transferini duyurmayı hedefliyor.
Nainggolan için ise pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı iddia edilirken Belçikalı yıldızın da Okay Yokuşlu gibi kiralık olarak düşünüldüğü belirtildi.