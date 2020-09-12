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Victoria Lopyreva'dan Galatasaray'a destek! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
Haberler Galatasaray Victoria Lopyreva'dan Galatasaray'a destek!

'dan 'a destek!

perdesini sahasında ağırlayacağı FK mücadelesi ile açacak olan son hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılara mücadele öncesi ünlü sunucu 'dan destek mesajı geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 17:55
Victoria Lopyreva'dan Galatasaray'a destek!

'de perde Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi ile resmen açılmıştı. Sarı-lacivertliler aldığı 2-1'lik galibiyetle lige 3 puanla başlayarak taraftarlarını sevindirmişti. içinse perde FK maçı ile resmen açılıyor. Stadyumu'nda sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını izlemek için sabırsızlanırken, 2018'de düzenlenen 'nda futbol elçisi görevini yürüten Rus model 'dan da Galatasaray için destek mesajı geldi.

Daha önce birçok kez 'ye gelerek Galatasaray maçlarını tribünden takip eden Victoria Lopyreva, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılıların ilk maçı öncesi mesaj gönderdi.

Ünlü model paylaşımında Galatasaray forması ile bir kare paylaşarak "Galatasaray'ımız sezonu açıyor! Bugün yanlarında olamasakta kalbimiz Galatasaray'la! Sezonu Şampiyon olarak tamamlamak dileği ile! #hedef23" notunu düştü.

İşte o paylaşım...