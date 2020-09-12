Victoria Lopyreva'dan Galatasaray'a destek!

Süper Lig'de perde Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi ile resmen açılmıştı. Sarı-lacivertliler aldığı 2-1'lik galibiyetle lige 3 puanla başlayarak taraftarlarını sevindirmişti. Galatasaray içinse perde Gaziantep FK maçı ile resmen açılıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını izlemek için sabırsızlanırken, 2018'de düzenlenen Dünya Kupası'nda futbol elçisi görevini yürüten Rus model Victoria Lopyreva'dan da Galatasaray için destek mesajı geldi.

Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelerek Galatasaray maçlarını tribünden takip eden Victoria Lopyreva, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılıların ilk maçı öncesi mesaj gönderdi.

Ünlü model paylaşımında Galatasaray forması ile bir kare paylaşarak "Galatasaray'ımız sezonu açıyor! Bugün yanlarında olamasakta kalbimiz Galatasaray'la! Sezonu Şampiyon olarak tamamlamak dileği ile! #hedef23" notunu düştü.

İşte o paylaşım...