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'e hazır!

Sezonu FK ile oynayacağı mücadele ile açacak olan , mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 23:30
Galatasaray Gaziantep'e hazır!

, 2020-2021 Süper Lig Sezonu birinci haftasında evinde FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.