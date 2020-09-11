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Haberler Galatasaray Neftçi Bakü-Galatasaray maçının stadı değişti!

Neftçi Bakü- maçının stadı değişti!

'nde ekibi Netfçi Bakü ile karşılaşacak olan hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi karşılaşmanın oynanacağı stat değişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 19:27
Neftçi Bakü-Galatasaray maçının stadı değişti!

Neftçi Kulübünden yapılan açıklamada, ilk etapta Bakcell Arena'da planlanan maçın her iki kulübün rızasıyla Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanması için 'ya başvurulduğu bildirildi.

UEFA'nın da karşılaşmanın Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına izin verdiği belirtildi. 65 bin seyirci kapasiteli ve modern altyapıya sahip Bakü Olimpiyat Stadı, daha önce 1. Avrupa Oyunları ve 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleri ile 2019'da UEFA final maçına ev sahipliği yapmıştı.

17 Eylül'deki Neftçi- karşılaşması yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.