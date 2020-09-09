Omar’ın lisansı çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Omar’ın lisansı çıktı

Omar’ın lisansı çıktı

Omar’ın lisansı çıktı

Olympıakos'tan edilen 'nin de lisansı çıktı.

Olympıakos'tan edilen 'nin de lisansı çıktı. , Emre Kılınç, ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli sağ beki de resmen listesine dahil etti. Omar, Yunan ekibiyle biten sözleşmesinin ardından bedelsiz olarak 'a transfer olmuştu.
  1. 9.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Omar’ın lisansı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA