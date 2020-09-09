Belhanda D’Avila’ya emanet
Galatasaray Yönetimi'nin gözü menajer William D'Avila'da...
Galatasaray Yönetimi'nin gözü menajer William D'Avila'da... Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışını gerçekleştiren D'avila, Onyekuru'dan sonra bir başka Nijeryalı oyuncusu Etebo'yu Galatasaray'a getirdi. Emre Kılıç, Ozornwafor ve Emre Mor'un da menajerliğini yapan isimden, Etebo'nun transferini bitirmesi ile Belhanda'ya kulüp bulması istendi. Al-Nasr ihtimaline soğuk bakan Faslı 10 numaraya William D'avila Avrupa'da kulüp arıyor.
KAYNAK YARATACAK
Galatasaray Belhanda'dan hem bonservis kazanmak hem de 3.3 milyon euro'luk maaşından kurtulmak istiyor. Bu konuda çalışma başlatan menajer D'Avila'nın birçok kulüp ile temas halinde olduğu belirtiliyor.
ONYEKURU ZOR
Etebo'nun Galatasaray'a kiralanmasında önemli rol oynayan menajer William D'Avila, Onyekuru defterinin kapandığını söyledi. Temsilciliğini üstlendiği oyuncular arasında yer alan Onyekuru'nun Galatasaray'a tekrar dönüp dönmeyeceği ile ilgili soru üzerine ise D'Avila, "Bunu bilemeyiz; ama kulağa zor geliyor" dedi.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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