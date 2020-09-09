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09 Eylül 2020, Çarşamba
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D’Avila’ya emanet

Belhanda D’Avila’ya emanet

Yönetimi'nin gözü menajer William D'Avila'da...

Yönetimi'nin gözü menajer William D'Avila'da... Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışını gerçekleştiren D'avila, 'dan sonra bir başka Nijeryalı oyuncusu 'yu Galatasaray'a getirdi. Emre Kılıç, Ozornwafor ve Emre Mor'un da menajerliğini yapan isimden, Etebo'nun transferini bitirmesi ile 'ya kulüp bulması istendi. Al-Nasr ihtimaline soğuk bakan Faslı 10 numaraya William D'avila Avrupa'da kulüp arıyor.

KAYNAK YARATACAK
Galatasaray Belhanda'dan hem bonservis kazanmak hem de 3.3 milyon euro'luk maaşından kurtulmak istiyor. Bu konuda çalışma başlatan menajer D'Avila'nın birçok kulüp ile temas halinde olduğu belirtiliyor.

ONYEKURU ZOR
Etebo'nun Galatasaray'a kiralanmasında önemli rol oynayan menajer William D'Avila, Onyekuru defterinin kapandığını söyledi. Temsilciliğini üstlendiği oyuncular arasında yer alan Onyekuru'nun Galatasaray'a tekrar dönüp dönmeyeceği ile ilgili soru üzerine ise D'Avila, "Bunu bilemeyiz; ama kulağa zor geliyor" dedi.

  1. 9.9.2020
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