Mbaye Diagne'den sakatlık açıklaması!

Dünkü antrenmanda kasık sakatlığı geçiren Diagne, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Senegalli yıldız yaptığı paylaşımda "Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merak etmeyin. Çok iyiyim. Sadece küçük bir şeydi. Cumartesi günü buluşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İşte Diagne'nin o paylaşımı