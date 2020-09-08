Mbaye Diagne'den sakatlık açıklaması!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mbaye Diagne sakatlanmıştı. Dün akşam yapılan idmanda depar atarken kasığında ağrı oluşan golcü futbolcunun idmanı yarım bıraktığı ortaya çıkmıştı. Senegalli yıldız sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri
Dünkü antrenmanda kasık sakatlığı geçiren Diagne, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Senegalli yıldız yaptığı paylaşımda "Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merak etmeyin. Çok iyiyim. Sadece küçük bir şeydi. Cumartesi günü buluşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
İşte Diagne'nin o paylaşımı
- 08.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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