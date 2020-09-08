Mbaye Diagne'den sakatlık açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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'den sakatlık açıklaması!

Mbaye Diagne'den sakatlık açıklaması!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlanmıştı. Dün akşam yapılan idmanda depar atarken kasığında ağrı oluşan golcü futbolcunun idmanı yarım bıraktığı ortaya çıkmıştı. yıldız sakatlığıyla ilgili hesabından bir paylaşım yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Dünkü antrenmanda kasık sakatlığı geçiren Diagne, kendisine ait hesabından paylaşımda bulundu.

yıldız yaptığı paylaşımda "Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merak etmeyin. Çok iyiyim. Sadece küçük bir şeydi. Cumartesi günü buluşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

İşte Diagne'nin o paylaşımı

  1. 08.09.2020
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