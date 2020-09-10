Galatasaray'da Yunus Akgün'e 3 talip birden! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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'da 'e 3 talip birden!

Galatasaray'da Yunus Akgün'e 3 talip birden!

Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler geçiren 'ın genç futbolcusu 'ün talipleri artıyor. 20 yaşındaki başarılı oyuncunun ve 1. Lig ekiplerinin listesinde olduğu ifade edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

'in başlamasına az bir zaman kala çalışmalarını sürdüren 'da, bazı isimlere talipler gelmeye devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın gelecek vadeden isimlerinden biri olan 'e Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Genç yıldızla ilgili son kararı verecek.

Sağ kanat ve forvet mevkilerinde forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız, geçtiğimiz sezon Avrupa kulüplerinin de listesindeydi. Galatasaray altyapısında yetişen Akgün, sarı-kırmızılı takımla 2018 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezon, U19 Elit Ligi de olmak üzere 31 maçta görev alan genç isim, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 08:46
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