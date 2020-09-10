Galatasaray'ın ilgilendiği ismi böyle duyurdu! Geçen hafta görüşüldü - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Galatasaray'ın ilgilendiği ismi böyle duyurdu! Geçen hafta görüşüldü

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala belirlediği adaylar üzerinde girişimlerini hızlandırdı. Bu arada sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta görüştüğü sürpriz isim ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

10 Eylül 2020 Perşembe 09:33 Güncelleme: 10.09.2020 09:41
Galatasaray'ın ilgilendiği ismi böyle duyurdu! Geçen hafta görüşüldü

Süper Lig'de yeni sezon için yoğun bir transfer trafiği yürüten Galatasaray, son olarak kadrosuna 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo'yu kattı.

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Galatasaray'ın ilgilendiği ismi böyle duyurdu! Geçen hafta görüşüldü

Golcü oyuncusu Adem Büyük ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, orta saha transferine odaklanmış durumda...

Galatasaray'ın ilgilendiği ismi böyle duyurdu! Geçen hafta görüşüldü

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği ismi duyurdu.

Galatasaray'ın ilgilendiği ismi böyle duyurdu! Geçen hafta görüşüldü

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Lonjon, sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta sonu Rennes forması giyen Clement Grenier ile görüştüğünü duyurdu.

Galatasaray'ın ilgilendiği ismi böyle duyurdu! Geçen hafta görüşüldü

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, şu an Portekiz ekibi Porto ve İngiliz temsilcisi Aston Villa ile de temas halinde olduğunu bildirdi.

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