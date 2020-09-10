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Galatasaray'ın ilgilendiği ismi böyle duyurdu! Geçen hafta görüşüldü
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala belirlediği adaylar üzerinde girişimlerini hızlandırdı. Bu arada sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta görüştüğü sürpriz isim ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
10 Eylül 2020 Perşembe 09:33
Güncelleme: 10.09.2020 09:41
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Süper Lig'de yeni sezon için yoğun bir transfer trafiği yürüten Galatasaray, son olarak kadrosuna 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Peter Etebo'yu kattı.
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Golcü oyuncusu Adem Büyük ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, orta saha transferine odaklanmış durumda...
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği ismi duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Lonjon, sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta sonu Rennes forması giyen Clement Grenier ile görüştüğünü duyurdu.
29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, şu an Portekiz ekibi Porto ve İngiliz temsilcisi Aston Villa ile de temas halinde olduğunu bildirdi.