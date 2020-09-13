Galatasaray Süper Lig'e görkemli bir giriş yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Tam olarak beklenen transferler gelmese de sarı-kırmızılı takım aldığı galibiyet ve ortaya koyduğu futbolla beğeni topladı. Türk Telekom'daki maça hızlı başlayan Cimbom, 5. dakikada penaltı kazandı. Bahattin Şimşek'in ekrandan izleyerek verdiği atışın başına Radamel Falcao geçti. Kolombiyalı yıldız, sert ve düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirmeyi başardı. Galatasaray, 28. dakikada farkı ikiye çıkartırken Falcao bu kez golün pasını veren, yeni transfer Emre Kılınç ise ağlara bırakan isimdi.



PERŞEMBE GÜNÜ BAKÜ'DE

Maçın 41. dakikasında bir kez daha sahne alan Falcao, bu kez Feghouli'nin sağdan pasını ağlara bıraktı: 3-0. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de toplamda 11. golünü kaydetti. 53. dakikada Andre şık bir vuruşla Fatih Öztürk'ü avlasa da Galatasaray maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Gaziantep galibiyetiyle moral bulan Cimbom, perşembe günü Avrupa Ligi 2. Eleme turu maçına çıkacak. Neftçi Bakü karşısında tur arayacak. Pazar günü Süper Lig'deki rakibi ise geçen sezonun şampiyonu Başakşehir.



STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ

Türk Telekom Stadyumu, karşılaşma öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrolden geçti. Stadyumda soyunma odaları başta olmak üzere, basın toplantısı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeleri uzman ekiplerce dezenfekte edildi. Ayrıca futbolcuların kullanımı için soyunma odalarına hijyen kitleri yerleştirildi.



BAŞKAN TRİBÜNDEN İZLEDİ

Uzun zamandır sağlık sorunları ile mücadele eden ve zor günleri geride bırakan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz yeni sezonun ilk maçında takımı yalnız bırakmadı. Protokol tribününde yerini alan Cengiz geçen sezonun son bölümünde maçları evinde izlemişti. Atılan gollerde büyük sevinç yaşayan Mustafa Cengiz, karşılaşma sonunda sezonun ilk maçında gelen galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.;



