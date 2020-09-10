Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kadrosunu Etebo ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Adem Büyük'le de yollarını ayırdığını duyurmuştu. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, o isim için onay çıkınca harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri