Terim onay verdi! Yönetim harekete geçti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Terim onay verdi! Yönetim harekete geçti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kadrosunu Etebo ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Adem Büyük'le de yollarını ayırdığını duyurmuştu. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, o isim için onay çıkınca harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

10 Eylül 2020 Perşembe 07:30
Terim onay verdi! Yönetim harekete geçti

Takımın eksik bölgelerine takviye yapmak için çok büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Terim onay verdi! Yönetim harekete geçti

Transferde sürekli rota değiştiren sarı-kırmızılılar direksiyonu bu kez Inter'e kırdı.

Terim onay verdi! Yönetim harekete geçti

Takvim'in haberine göre yönetim eski göz ağrısı olan Kwadwo Asamoah'ı listesine dahil etti.

Terim onay verdi! Yönetim harekete geçti

Teknik direktör Fatih Terim'in asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen orta alanda da görev yapabilen Ganalı futbolcuya onay verdiği, yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi.

Terim onay verdi! Yönetim harekete geçti

Inter ile temasa geçen Galatasaray'ın 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah'ı düşük bir maliyete bitirmek istediği ifade ediliyor.

Terim onay verdi! Yönetim harekete geçti

İtalyan basınına göre Inter, 31 yaşındaki yıldızı gözden çıkarmış durumda. Buna gerekçe olarak ise Asamoah'ın düşük performansı ve sürekli yaşadığı diz sakatlıklarını gösterildi.

Terim onay verdi! Yönetim harekete geçti
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