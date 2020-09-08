Galatasaray'da ayrılık! Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a doğru

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın transferiyle birlikte takımda 4. santrfor konumuna düşen Adem Büyük ayrılığının eşiğine geldi. A Spor'un haberine göre golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi durumunda transferin sonuçlanacağı belirtildi.



"BONSERVİSİNİ AL GEL DEDİK"

Öte yandan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transferle ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada Adem Büyük'ü transfer etmek istediklerini belirterek, "Kendisi bizim eski oyuncumuz. Diğer kulüplerin yaptığı gibi, 'Bonservisini al gel' dedik. Adem Büyük de bize gelmek için istekli. Bonservisini almaya çalışıyor. Şu an için biten bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Tecrübeli forvet, 2017-2019 yılları arasında sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti. Adem Büyük, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 11 gol atıp 1 asist yaptı.