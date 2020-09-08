Galatasaray'da ayrılık! Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a doğru
Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Adem Büyük Yeni Malatyaspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda transfer gerçekleşecek.
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın transferiyle birlikte takımda 4. santrfor konumuna düşen Adem Büyük ayrılığının eşiğine geldi. A Spor'un haberine göre golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi durumunda transferin sonuçlanacağı belirtildi.
"BONSERVİSİNİ AL GEL DEDİK"
Öte yandan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transferle ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada Adem Büyük'ü transfer etmek istediklerini belirterek, "Kendisi bizim eski oyuncumuz. Diğer kulüplerin yaptığı gibi, 'Bonservisini al gel' dedik. Adem Büyük de bize gelmek için istekli. Bonservisini almaya çalışıyor. Şu an için biten bir şey yok" açıklamasını yaptı.
Tecrübeli forvet, 2017-2019 yılları arasında sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti. Adem Büyük, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 11 gol atıp 1 asist yaptı.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 17:41
- Inter Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı
- Son dakika: Fenerbahçe'de 4 futbolcuya lisans çıkarıldı! İşte o isimler...
- Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi!
- Son dakika transfer haberi: Inter Kolarov'u renklerine bağladı
- Galatasaray'da ayrılık! Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a doğru
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da ayrılık! Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.