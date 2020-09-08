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08 Eylül 2020, Salı
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'da ayrılık! 'a doğru

Galatasaray'da ayrılık! Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a doğru

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden 'da gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 'in onay vermesi durumunda gerçekleşecek.

'da Oğulcan Çağlayan'ın transferiyle birlikte takımda 4. santrfor konumuna düşen ayrılığının eşiğine geldi. A Spor'un haberine göre golcü futbolcu, ekiplerinden ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör 'in onay vermesi durumunda transferin sonuçlanacağı belirtildi.

"BONSERVİSİNİ AL GEL DEDİK"
Öte yandan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transferle ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada Adem Büyük'ü etmek istediklerini belirterek, "Kendisi bizim eski oyuncumuz. Diğer kulüplerin yaptığı gibi, 'Bonservisini al gel' dedik. Adem Büyük de bize gelmek için istekli. Bonservisini almaya çalışıyor. Şu an için biten bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Tecrübeli forvet, 2017-2019 yılları arasında sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti. Adem Büyük, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 11 gol atıp 1 asist yaptı.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 17:41
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