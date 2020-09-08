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08 Eylül 2020, Salı
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Babel sıkıntısı

Babel sıkıntısı

 için asıl büyük sorun … Şimdiye kadar 4.5 milyon euro alan ve önümüzdeki iki yılda 5 milyon euro daha kazanacak olan Hollandalı oyuncu ayrılmayı şimdilik düşünmüyor.

için asıl büyük sorun … Şimdiye kadar 4.5 milyon euro alan ve önümüzdeki iki yılda 5 milyon euro daha kazanacak olan Hollandalı oyuncu ayrılmayı şimdilik düşünmüyor. Maaşından indirim yapmak istemiyor. Başka bir takıma gidecekse bile alacağının garanti altına alınmasını talep ediyor ve bu nedenle sıkıntılı bir süreç yaşanıyor.

  1. 8.9.2020
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