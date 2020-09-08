Babel sıkıntısı
Galatasaray için asıl büyük sorun Ryan Babel… Şimdiye kadar 4.5 milyon euro alan ve önümüzdeki iki yılda 5 milyon euro daha kazanacak olan Hollandalı oyuncu ayrılmayı şimdilik düşünmüyor.
Galatasaray için asıl büyük sorun Ryan Babel… Şimdiye kadar 4.5 milyon euro alan ve önümüzdeki iki yılda 5 milyon euro daha kazanacak olan Hollandalı oyuncu ayrılmayı şimdilik düşünmüyor. Maaşından indirim yapmak istemiyor. Başka bir takıma gidecekse bile alacağının garanti altına alınmasını talep ediyor ve bu nedenle sıkıntılı bir süreç yaşanıyor.
- 8.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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