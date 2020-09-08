Babel sıkıntısı

Galatasaray için asıl büyük sorun Ryan Babel… Şimdiye kadar 4.5 milyon euro alan ve önümüzdeki iki yılda 5 milyon euro daha kazanacak olan Hollandalı oyuncu ayrılmayı şimdilik düşünmüyor. Maaşından indirim yapmak istemiyor. Başka bir takıma gidecekse bile alacağının garanti altına alınmasını talep ediyor ve bu nedenle sıkıntılı bir süreç yaşanıyor.