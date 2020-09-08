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08 Eylül 2020, Salı
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Telles ’ye

Telles İngiltere’ye

uzun zamandır 'i kadrosuna katmak isterken somut adımlar atılmaya başladı.

uzun zamandır 'i kadrosuna katmak isterken somut adımlar atılmaya başladı. Brezilyalı futbolunun menajeri, 'ye giderek Manchester United yetkilileriyle masaya oturdu.
  1. 8.9.2020
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