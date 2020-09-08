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08 Eylül 2020, Salı
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Belhanda'nın şansı kalmadı

Belhanda'nın şansı kalmadı

'nın sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda indirime yanaşmayacağını bir kez daha tekrarlamasından sonra görüşmeler kesildi.

'nın sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda indirime yanaşmayacağını bir kez daha tekrarlamasından sonra görüşmeler kesildi. Faslı oyuncu 'ın başına kalırken Etebo ile birlikte bir orta saha alınması halinde Belhanda'nın sarı-kırmızılı formayı giymesi oldukça zor olacak.
  1. 8.9.2020
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