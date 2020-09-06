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06 Eylül 2020, Pazar
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listeden çıktı

Eray Cömert listeden çıktı

Ücretini alamadığı için Basel'le yollarını ayırmaya hazırlanan , 'a teklif edilmişti.

Ücretini alamadığı için Basel'le yollarını ayırmaya hazırlanan , 'a teklif edilmişti. Ancak , 'nı tercih etmesi ve yabancı oyuncu statüsünde olması nedeniyle genç stopere sıcak bakmadığı bildirildi. İsviçre'yi seçen Eray, Cebelitarık maçında 25 dakika forma giymişti.
  1. 6.9.2020
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