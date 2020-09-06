Maliyetini duyan kaçıyor!

Galatasaray'da gözden çıkartılan 6 futbolcu için teklifler gelmeye devam ediyor ancak önerilen rakamların beklentilerin altında olduğu bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir'i yeni sezonda çok da düşünmüyor. BUNA karşılık oyuncuların maliyetleri muhtemel bir ayrılığın önündeki en büyük engel olarak duruyor. 6 futbolcuyu kiralamak isteyen ve Galatasaray'ın kapısını çalan birçok takımın "Yıllık ücretinin yarısını siz karşılayın" yanıtı verdiği ve görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi.

Savaş ÇORLU



YILLIK ÜCRETLERİ

BELHANDA 3.8 milyon euro

BABEL 2 milyon euro

LINNES 1.4 milyon euro

ÇALIK 900 bin euro

JIMMY 7 milyon TL

TAŞDEMİR 2.2 milyon TL