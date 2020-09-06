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06 Eylül 2020, Pazar
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Maliyetini duyan kaçıyor!

Maliyetini duyan kaçıyor!

, Babel, Linnes, Jimmy, Ahmet ve ’e talip çok ama sonuç yok!

'da gözden çıkartılan 6 futbolcu için teklifler gelmeye devam ediyor ancak önerilen rakamların beklentilerin altında olduğu bildirildi. Teknik direktör , Younes , , Martin Linnes, Jimmy Durmaz, ve 'i yeni sezonda çok da düşünmüyor. BUNA karşılık oyuncuların maliyetleri muhtemel bir ayrılığın önündeki en büyük engel olarak duruyor. 6 futbolcuyu kiralamak isteyen ve Galatasaray'ın kapısını çalan birçok takımın "Yıllık ücretinin yarısını siz karşılayın" yanıtı verdiği ve görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi.
Savaş ÇORLU

YILLIK ÜCRETLERİ
BELHANDA 3.8 milyon euro
BABEL 2 milyon euro
LINNES 1.4 milyon euro
ÇALIK 900 bin euro
JIMMY 7 milyon TL
TAŞDEMİR 2.2 milyon TL

  1. 6.9.2020
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