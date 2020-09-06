Maliyetini duyan kaçıyor!
Belhanda, Babel, Linnes, Jimmy, Ahmet ve Emre Taşdemir’e talip çok ama sonuç yok!
Galatasaray'da gözden çıkartılan 6 futbolcu için teklifler gelmeye devam ediyor ancak önerilen rakamların beklentilerin altında olduğu bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir'i yeni sezonda çok da düşünmüyor. BUNA karşılık oyuncuların maliyetleri muhtemel bir ayrılığın önündeki en büyük engel olarak duruyor. 6 futbolcuyu kiralamak isteyen ve Galatasaray'ın kapısını çalan birçok takımın "Yıllık ücretinin yarısını siz karşılayın" yanıtı verdiği ve görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi.
Savaş ÇORLU
YILLIK ÜCRETLERİ
BELHANDA 3.8 milyon euro
BABEL 2 milyon euro
LINNES 1.4 milyon euro
ÇALIK 900 bin euro
JIMMY 7 milyon TL
TAŞDEMİR 2.2 milyon TL
- 6.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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