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06 Eylül 2020, Pazar
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’la ne görüştü?

Kees Vos’la ne görüştü?

'a gelen menajer , 'da transferlerden sorumlu yönetici 'la bir araya geldi.

'a gelen menajer , 'da transferlerden sorumlu yönetici 'la bir araya geldi. Dedikodular birbirini izledi. Görüşmenin, Marsilya'dan Strootman için olduğu iddia edildi. Bournemouth'tan Arnaut Danjuma iddiası da geldi. Şimdi gözler, Hollandalı menajerle yapılan görüşmenin içeriğinde…
  1. 6.9.2020
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