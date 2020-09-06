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Fatih Terim orta saha transferinde o isimleri veto etti! "Bonservisi yok diye..."
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, kulübün gündemine gelen bazı isimleri veto ettiği ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
6 Eylül 2020 Pazar 07:59
Güncelleme: 06.09.2020 07:59
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala, Galatasaray'da gündem orta saha transferi oldu.
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Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda listesine bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş isimleri de almıştı ancak teknik direktör Fatih Terim'in olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
Menajerler orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray'a; Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı önerdi.
Hatayspor maçından sonra Fatih Terim, yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği bu üç ismin de üzerini çizdi.
Tecrübeli teknik adamın, "Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum" diyerek rest çektiği kaydedildi.
Galatasaray'da orta saha transferinde gündeme gelen son isim, İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi oldu.