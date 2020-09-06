Fatih Terim orta saha transferinde o isimleri veto etti! 'Bonservisi yok diye...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Fatih Terim orta saha transferinde o isimleri veto etti! "Bonservisi yok diye..."

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, kulübün gündemine gelen bazı isimleri veto ettiği ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

6 Eylül 2020 Pazar 07:59 Güncelleme: 06.09.2020 07:59
Fatih Terim orta saha transferinde o isimleri veto etti! Bonservisi yok diye...

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala, Galatasaray'da gündem orta saha transferi oldu.

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Fatih Terim orta saha transferinde o isimleri veto etti! Bonservisi yok diye...

Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda listesine bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş isimleri de almıştı ancak teknik direktör Fatih Terim'in olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Fatih Terim orta saha transferinde o isimleri veto etti! Bonservisi yok diye...

Menajerler orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray'a; Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı önerdi.

Fatih Terim orta saha transferinde o isimleri veto etti! Bonservisi yok diye...

Hatayspor maçından sonra Fatih Terim, yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği bu üç ismin de üzerini çizdi.

Fatih Terim orta saha transferinde o isimleri veto etti! Bonservisi yok diye...

Tecrübeli teknik adamın, "Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum" diyerek rest çektiği kaydedildi.

Fatih Terim orta saha transferinde o isimleri veto etti! Bonservisi yok diye...

Galatasaray'da orta saha transferinde gündeme gelen son isim, İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi oldu.

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