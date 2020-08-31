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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan flaş açıklama! Emre Akbaba...

Son dakika: 'dan flaş açıklaması!

Son dakika: Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba açıklaması!

Son dakika... 'dan ligin son haftasında ile oynanan karşılaşmada sakatlanan 'nın son durumuna dair bir açıklama geldi. İşte detaylar...

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

"'de 2019-2020 sezonunun son haftasında ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen 'nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir."

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 20:31
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