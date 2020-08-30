Vedat Muriqi transferinde mutlu son! Fenerbahçe ve Lazio...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi hatrı sayılır bir miktara satarak mali olarak elini güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, transferi bitirme noktasına geldi. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe - Lazio arasındaki müzakereler olumlu tamamlanırken, gözler Igli Tare'ye çevrildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, transferi yılan hikayesine dönen Muriqi için Lazio ile anlaşma noktasında geldi. İtalya'da yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, bu transfer için her konuda anlaşma sağladı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe ve Lazio arasındaki anlaşmanın tamamlanması için önümüdeki bir kaç gün belirleyici olacak. Öte yandan Lazio Sportif Direktörü Iglı Tare, Muriqi'yi takımına kazandırmaya hazır konumda.
SAKATLIĞI PROBLEM GİBİYDİ...
Öte yandan Muriqi'nin Vedat'ın sakatlığının çeşitli yayın organlarında bir sorun olarak görüldüğü ifade edilmişti ancak Laziolu yetkililer, bunu problem olarak görmekten vazgeçti.
Vedat Muriqi, şimdiye dek kariyeri boyunca 246 maça çıkarken 81 gol 23 asistle oynadı.
- 30.08.2020
- Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması! Ferdi Kadıoğlu, Abdülkadir, Sinan Gümüş...
- Galatasaray'ın transfer hedefi M'Vila elden kaçıyor! Yeni takımı...
- Spor camiasından 30 Ağustos paylaşımları!
- Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! Fenerbahçe...
- Beşiktaş'tan olaylı ayrılmıştı... İspanya'ya imza atıyor!
- Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti
- Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 24 saat içinde açıklanıyor! G.Saray'da 2 flaş ayrılık
- Galatasaray'da Mbaye Diagne'den o karar! Arda Turan...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vedat Muriqi transferinde mutlu son! Fenerbahçe ve Lazio... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.