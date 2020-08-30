Vedat Muriqi transferinde mutlu son! Fenerbahçe ve Lazio...

Fenerbahçe, transferi yılan hikayesine dönen Muriqi için Lazio ile anlaşma noktasında geldi. İtalya'da yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, bu transfer için her konuda anlaşma sağladı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe ve Lazio arasındaki anlaşmanın tamamlanması için önümüdeki bir kaç gün belirleyici olacak. Öte yandan Lazio Sportif Direktörü Iglı Tare, Muriqi'yi takımına kazandırmaya hazır konumda.

SAKATLIĞI PROBLEM GİBİYDİ...

Öte yandan Muriqi'nin Vedat'ın sakatlığının çeşitli yayın organlarında bir sorun olarak görüldüğü ifade edilmişti ancak Laziolu yetkililer, bunu problem olarak görmekten vazgeçti.

Vedat Muriqi, şimdiye dek kariyeri boyunca 246 maça çıkarken 81 gol 23 asistle oynadı.