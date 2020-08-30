Vedat Muriqi transferinde mutlu son! Fenerbahçe ve Lazio...  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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transferinde mutlu son! Fenerbahçe ve ...

Vedat Muriqi transferinde mutlu son! Fenerbahçe ve Lazio...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Kosovalı golcü 'yi hatrı sayılır bir miktara satarak mali olarak elini güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, transferi bitirme noktasına geldi. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe - arasındaki müzakereler olumlu tamamlanırken, gözler Igli Tare'ye çevrildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe, transferi yılan hikayesine dönen Muriqi için ile anlaşma noktasında geldi. İtalya'da yer alan bilgilere göre sarı lacivertliler, bu için her konuda anlaşma sağladı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe ve Lazio arasındaki anlaşmanın tamamlanması için önümüdeki bir kaç gün belirleyici olacak. Öte yandan Lazio Sportif Direktörü Iglı Tare, Muriqi'yi takımına kazandırmaya hazır konumda.

SAKATLIĞI PROBLEM GİBİYDİ...
Öte yandan Muriqi'nin Vedat'ın sakatlığının çeşitli yayın organlarında bir sorun olarak görüldüğü ifade edilmişti ancak Laziolu yetkililer, bunu problem olarak görmekten vazgeçti.

, şimdiye dek kariyeri boyunca 246 maça çıkarken 81 gol 23 asistle oynadı.

  1. 30.08.2020
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