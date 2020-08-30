Galatasaray'ın transfer hedefi M'Vila elden kaçıyor! Yeni takımı...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılıların gündemine gelen Fransız orta saha oyuncusu Yann M'Vila için komşu basınından sürpriz bir haber gündeme geldi. Buna göre Yıldız futbolcu, Yunanistan'ın dev takımına önerildi ve transfere sıcak bakılıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın kısa süre önce gündemine gelen Yann M'Vila'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Komşu basınında yer alan bilgilere göre Fransız orta saha oyuncusu Olimpiakos'a önerildi.
Kırmızı beyazlı kulüp yetkililerinin bu transfere oldukça sıcak baktığı ifade edilirken oyuncunun transferinin resmiyet kazanması için harekata başlandığı aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın da ilgisi olduğu bilinin M'vila hakkında sarı kırmızılıların atak yapıp yapmayacağı merak konusu.
Yann M'Vila, kariyeri boyunca 375 karşılaşmada rol oynarken 8 gol 22 asist üretti.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 12:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın transfer hedefi M'Vila elden kaçıyor! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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