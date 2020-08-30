Galatasaray'ın transfer hedefi M'Vila elden kaçıyor! Yeni takımı... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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'ın hedefi M'Vila elden kaçıyor! Yeni takımı...

Galatasaray'ın transfer hedefi M'Vila elden kaçıyor! Yeni takımı...

'da son dakika haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılıların gündemine gelen Fransız orta saha oyuncusu için komşu basınından sürpriz bir haber gündeme geldi. Buna göre Yıldız futbolcu, Yunanistan'ın dev takımına önerildi ve transfere sıcak bakılıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın kısa süre önce gündemine gelen 'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Komşu basınında yer alan bilgilere göre Fransız orta saha oyuncusu Olimpiakos'a önerildi.

Kırmızı beyazlı kulüp yetkililerinin bu transfere oldukça sıcak baktığı ifade edilirken oyuncunun transferinin resmiyet kazanması için harekata başlandığı aktarıldı.

Öte yandan Galatasaray'ın da ilgisi olduğu bilinin M'vila hakkında sarı kırmızılıların atak yapıp yapmayacağı merak konusu.

Yann M'Vila, kariyeri boyunca 375 karşılaşmada rol oynarken 8 gol 22 asist üretti.

  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 12:33
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