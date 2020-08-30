Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! Fenerbahçe...
Galatasaray yönetimi, Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin seyircisiz oynanacak olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
Süper Lig'de fikstürün açıklanmasının ardından 3. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, derbi maçının seyircisiz oynanacak olması nedeniyle harekete geçti.
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray yönetimi 'jet' hızıyla Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı. TFF'nin ligde 1 Ekim'den itibaren seyircili maçların oynanacağını açıklaması ve Türk Telekom Stadyumu'ndaki dev derbinin de boş tribünlere karşı oynanacak olması yönetimini harekete geçirdi. Sarı kırmızılı yönetim derbinin TFF'nin pandemi nedeniyle belirlediği kurallar kapsamında seyircili oynanması için başvuruda bulundu. Takvime göre 25-28 Eylül'de oynanacak maç için yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:
"AYNI ŞARTLARDA OYNANSIN"
"3. haftadaki derbinin seyircisiz olması büyük bir haksızlığın ortaya çıkmasına neden olur. İkinci yarıda rakip sahada seyircili oynanacak olan derbinin ilk ayağının da aynı koşullar ve güvenlik tedbirleri kapsamında eşit ve aynı şartlarda oynanmasını talep etmekteyiz. Aynı durumun tersi yani rakibimiz de karşılaşsa bu yine haksız rekabete girer. Bunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz."
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 11:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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