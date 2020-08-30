Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Fred, Markus Henriksen, Stefan Johansen...
Orta saha ihtiyacı bulunan Galatasaray transfer listesine birçok kişiyi ekledi. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, nokta atışı transfer yapmak istiyor. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Fred, Markus Henriksen, Stefan Johansen gibi isimleri de listesine ekledi.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
DORUKHAN TOKÖZ
Galatasaray orta saha arayışlarını sürdürüyor. Sağ bek ihtiyacı bulunan Beşiktaş ile Dorukhan Toköz takası için görüşülecek.
HALİL AKBUNAR
Sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisi Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'ı gündemine aldı.
MOSTAFA MOHAMED
Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor. 22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.
WEISSMAN
Weissman, kısa süre öncesine kadar İspanyol ekibi Real Valladolid ile neredeyse anlaşma noktasına gelmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray dahil olmak üzere Schalke 04 ve Glasgow Rangers, oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Weissman'ın kulübü Wolfsberger'in temel önceliği oyuncusunun piyasasını yükseltmek ve kazanacağı bonservis rakamını uç noktaya çekmek. Öte yandan Galatasaray, Schalke, Glasgow ve Real Valladolid'in talip olduğu Weissman için kararın kısa süre içerisinde verileceği ifade edildi.
STEFAN JOHANSEN
Galatasaray, Fulham forması giyen Stefan Johansen için 1 yıllık kiralama teklifini sundu. Aynı takımdan Jean-Michael Seri için de girişimlerini sürdüren Aslan, kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor.
MARKUS HENRIKSEN
Linnes ve Omar'ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor. 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra isabetli pasları ve yüksek kondisyonuyla biliniyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen'in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro'nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor.
HAMZA CHOUDHURY
Galatasaray'ın Leicester City'nin ön liberosu Hamza Choudhury için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi.
M'VILA
Galatasaray'ın kısa süre önce gündemine gelen Yann M'Vila'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Komşu basınında yer alan bilgilere göre Fransız orta saha oyuncusu Olimpiakos'a önerildi.
Kırmızı beyazlı kulüp yetkililerinin bu transfere oldukça sıcak baktığı ifade edilirken oyuncunun transferinin resmiyet kazanması için harekata başlandığı aktarıldı.
GIULIANO
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Al Nassr'a transfer olan Giuliano'nun takımından ayrılması söz konusu. Yıldız futbolcunun takımından ayrılma ihtimali sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe menajeriyle temasa geçti.
FRED
Terim'in listesinin ilk sırasında ise Manchester United'da forma giyen Fred yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ederken İngiliz ekibinden olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.
Ancak bu durum sarı-kırmızılı yönetimi yıldırmadı. Teknik Direktör Solskjaer'ın Fred'i birinci alternatif olarak düşünmemesi Galatasaray'ı umutlandırırken sarı- kırmızılı ekibin temasları kesmediği ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
DENİZ TÜRÜÇ
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in günlerdir Fenerbahçe'den bir oyuncuyu çok istediği konuşuluyordu. Bu oyuncu sonunda ortaya çıktı. Fatih Terim'in Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği yıldız isim Deniz Türüç. Galatasaray'ın yıldız futbolcu için resmi teklif yapması bekleniyor.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 16:39
- Kayserispor Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı!
- Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Fred, Markus Henriksen, Stefan Johansen...
- Beşiktaş bombayı patlatıyor! Davide Santon'un geliş tarihi...
- Zlatan Ibrahimovic 1 yıl daha Milan'da!
- Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor!
- Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti
- Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 24 saat içinde açıklanıyor! G.Saray'da 2 flaş ayrılık
- Galatasaray'da Mbaye Diagne'den o karar! Arda Turan...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Fred, Markus Henriksen, Stefan Johansen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.