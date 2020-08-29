Hakan Balta Galatasaray teknik heyetine katılıyor
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Fatih Terim, teknik kadro ile ilgili çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Riera'yı kadrosuna katan Terim, Cimbom'un eski futbolcusu Hakan Balta'yı da teknik ekibine dahil etme kararı aldı.
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray bu sefer transferi kulübeye yapıyor. Terim, Riera'nın arından eski bir Galatasaraylı Hakan Balta'yı da kadrosuna katıyor.
Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosuna bir yeni ismi daha ekliyor.
Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem Hasan Şaş ile yol ayrımına gidilmişti.
HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK
Bu ayrılık sonrası geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağının açıklamasıyla devam etmişti. beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta'da yardımcı antrenör olarak hafta başına teknik heyetine dahil olacak.
- 29.08.2020
- Güncelleme: 29.08.2020 23:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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