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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Riera'nın ardından o da dönüyor! İşte Terim'in yeni yardımcısı

teknik heyetine katılıyor

Hakan Balta Galatasaray teknik heyetine katılıyor

'da hazırlıkları tüm hızıyla sürerken , teknik kadro ile ilgili çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Riera'yı kadrosuna katan Terim, Cimbom'un eski futbolcusu 'yı da teknik ekibine dahil etme kararı aldı.

çalışmalarına devam eden bu sefer transferi kulübeye yapıyor. Terim, Riera'nın arından eski bir Galatasaraylı 'yı da kadrosuna katıyor.

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosuna bir yeni ismi daha ekliyor.

Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem ile yol ayrımına gidilmişti.

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK

Bu ayrılık sonrası geçtiğimiz günlerde 'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağının açıklamasıyla devam etmişti. beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta'da yardımcı antrenör olarak hafta başına teknik heyetine dahil olacak.

  1. 29.08.2020
  2. Güncelleme: 29.08.2020 23:22
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