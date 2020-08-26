Galatasaray'da yaprak dökümü! Bu hafta 1 yıldız ayrılıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da yaprak dökümü! Bu hafta 1 yıldız ayrılıyor

Galatasaray'da son dakika haberi... Transfer dönemi süresince elindeki yüksek maliyetli yıldızlardan kurtulmak isteyen Cimbom, göndermeyi planladığı isimleri belirledi. Buna göre Galatasaray'da bu hafta en az 1 ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor! İşte detaylar...
26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:57 Güncelleme: 26.08.2020 09:26
Galatasaray'da yaprak dökümü! Bu hafta 1 yıldız ayrılıyor

Kadrosunu 6 futbolcu takviyesi ile güçlendiren Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet gönderilecek oyunculara konsantre oldu.

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Galatasaray'da yaprak dökümü! Bu hafta 1 yıldız ayrılıyor

Yeni sezon kamp çalışmalarında da futbolcuların performansını göz önüne alan teknik direktör Fatih Terim, yönetime öncelikle 3 futbolcusunun ismini verdi: Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Younes Belhanda.

Galatasaray'da yaprak dökümü! Bu hafta 1 yıldız ayrılıyor

Kulüp, bu üç futbolcudan en az biri ile bu hafta yollarını ayırıp hem maliyetlerinden kurtulmak hem de gelir elde etmek istiyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü! Bu hafta 1 yıldız ayrılıyor

Kadrosunu 6 futbolcu takviyesi ile güçlendiren Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet gönderilecek oyunculara konsantre oldu.

Galatasaray'da yaprak dökümü! Bu hafta 1 yıldız ayrılıyor

Bu oyunculardan Belhanda için geçen sezondan bu yana Arap kulüplerinin ilgisi mevcut ancak sarı kırmızılılar masaya oturmak için resmi teklif bekliyor.

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