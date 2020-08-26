HaberlerGaleriGalatasaray'da yaprak dökümü! Bu hafta 1 yıldız ayrılıyor
Galatasaray'da yaprak dökümü! Bu hafta 1 yıldız ayrılıyor
Galatasaray'da son dakika haberi... Transfer dönemi süresince elindeki yüksek maliyetli yıldızlardan kurtulmak isteyen Cimbom, göndermeyi planladığı isimleri belirledi. Buna göre Galatasaray'da bu hafta en az 1 ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor! İşte detaylar...
26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:57
Güncelleme: 26.08.2020 09:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kadrosunu 6 futbolcu takviyesi ile güçlendiren Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet gönderilecek oyunculara konsantre oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezon kamp çalışmalarında da futbolcuların performansını göz önüne alan teknik direktör Fatih Terim, yönetime öncelikle 3 futbolcusunun ismini verdi: Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Younes Belhanda.
Kulüp, bu üç futbolcudan en az biri ile bu hafta yollarını ayırıp hem maliyetlerinden kurtulmak hem de gelir elde etmek istiyor.
Kadrosunu 6 futbolcu takviyesi ile güçlendiren Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet gönderilecek oyunculara konsantre oldu.
Bu oyunculardan Belhanda için geçen sezondan bu yana Arap kulüplerinin ilgisi mevcut ancak sarı kırmızılılar masaya oturmak için resmi teklif bekliyor.