Canlı yayında açıkladı! Marcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Marcao'nun Newcastle United'a transfer olacağı öne sürülürken, Brezilyalı stoper sosyal medya hesabı üzerinden İngiliz ekibini takip etmeye başladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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