Kombineler satışa çıkıyor

Yeni sezonda tribünlere kapasitenin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olmasıyla Galatasaray kombine kartları çıkarma kararı aldı. Pazartesi günü satışa çıkarılacak kombine fiyatları bin 350 TL ile 6 bin 750 lira arasında değişecek.