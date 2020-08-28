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28 Ağustos 2020, Cuma
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Kombineler satışa çıkıyor

Kombineler satışa çıkıyor

tribünlere kapasitenin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olmasıyla çıkarma kararı aldı.

Yeni sezonda tribünlere kapasitenin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olmasıyla çıkarma kararı aldı. Pazartesi günü satışa çıkarılacak kombine fiyatları bin 350 TL ile 6 bin 750 lira arasında değişecek.

  1. 28.8.2020
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