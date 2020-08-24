Son dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor maçı iptal oldu

Galatasaray Spor Kulübü, Eyüpspor ile oynayacakları hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.

Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bugün saat 11.00'de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor'da bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Futbol A Takımımız, saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımımıza karşı maç yapacaktır."