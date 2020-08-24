Son dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor maçı iptal oldu
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yaptığı resmi açıklamada Eyüpspor maçının iptal olduğunu duyurdu.
Galatasaray Spor Kulübü, Eyüpspor ile oynayacakları hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.
Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Bugün saat 11.00'de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor'da bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz
Futbol A Takımımız, saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımımıza karşı maç yapacaktır."
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 09:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor maçı iptal oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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