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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'ın maçı iptal oldu

Son dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor maçı iptal oldu

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yaptığı resmi açıklamada maçının iptal olduğunu duyurdu.

Spor Kulübü, ile oynayacakları hazırlık maçının iptal edildiğini duyurdu.

Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bugün saat 11.00'de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor'da bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Futbol A Takımımız, saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımımıza karşı maç yapacaktır."

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 09:57
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