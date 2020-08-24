Yönetimi ikiye böldü! Fatih Terim de karışmıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, geleceği merak konusu olan Younes Belhanda'nın yönetimi ikiye böldüğü ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre bazı yöneticilerin yılda 3 milyon 350 bin Euro alan Faslı oyuncunun satılması için kulüp ararken bazı yöneticilerin Belhanda'nın kalmasından yana görüş bildirdiği ortaya çıktı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in de bu konuya karışmadığı öğrenildi. Oyuncunun da takımda kalmak istediği ifade ediliyordu.

Galatasaray'a 2017 yılında Dinamo Kiev'den transfer olan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 103 maçta 14 gol atarken 23 de asist yapma başarısı gösterdi.