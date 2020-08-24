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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yönetimi ikiye böldü! de karışmıyor

Yönetimi ikiye böldü! Fatih Terim de karışmıyor

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'da Faslı orta saha oyuncusu Younes 'nın geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-kımızılı yönetim de oyuncu hakkında nihai kararı veremedi.

çalışmalarını sürdüren 'da, geleceği merak konusu olan Younes 'nın yönetimi ikiye böldüğü ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre bazı yöneticilerin yılda 3 milyon 350 bin Euro alan Faslı oyuncunun satılması için kulüp ararken bazı yöneticilerin Belhanda'nın kalmasından yana görüş bildirdiği ortaya çıktı. Öte yandan teknik direktör 'in de bu konuya karışmadığı öğrenildi. Oyuncunun da takımda kalmak istediği ifade ediliyordu.

Galatasaray'a 2017 yılında 'den transfer olan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 103 maçta 14 gol atarken 23 de asist yapma başarısı gösterdi.

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  1. 24.08.2020
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