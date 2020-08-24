Yönetimi ikiye böldü! Fatih Terim de karışmıyor
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-kımızılı yönetim de oyuncu hakkında nihai kararı veremedi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, geleceği merak konusu olan Younes Belhanda'nın yönetimi ikiye böldüğü ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre bazı yöneticilerin yılda 3 milyon 350 bin Euro alan Faslı oyuncunun satılması için kulüp ararken bazı yöneticilerin Belhanda'nın kalmasından yana görüş bildirdiği ortaya çıktı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in de bu konuya karışmadığı öğrenildi. Oyuncunun da takımda kalmak istediği ifade ediliyordu.
Galatasaray'a 2017 yılında Dinamo Kiev'den transfer olan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 103 maçta 14 gol atarken 23 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yönetimi ikiye böldü! Fatih Terim de karışmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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