Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! "Maaş sorunu aşılır!" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'da sesleri! "Maaş sorunu aşılır!"

Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! "Maaş sorunu aşılır!"

Yeni sezon çalışmalarına devam eden 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı 10 numara ile ilgilenmesi büyük ses getirirken , “’e ilk resmi öneri G.Saray’dan geldi” haberini yayımladı. İspanyol esRadio, “Aşılamayacak bir sorun yok” yorumunu yaptı.

, 'den 'in peşinde... Birçok kişi bu transferin hayal olduğunu düşünse de sarı-kırmızılı yönetim aynı kanıda değil ve ağır ama kararlı bir şekilde ağlarını örmeye devam ediyor.

Real Madrid ve Rodriguez'in menajeri ile görüşmeler sürerken 'de ilk kez FOTOMAÇ'ın sayfalarına taşıdığı temaslar, dünya basının da ilgisini çekti. Bu konudaki gelişmeler duyurulurken James Rodriguez konusunda İspanyol ve basının ortak kanısı Galatasaray'ın ideal seçenek olduğu yönünde...

Kolombıya'dan Futbol Ete; Manchester United, , Everton ve son zamanlarda da Lazio'nun James'le ilgilendiğine dair haberler çıkmasına rağmen bunlardan hiçbirisinden teklif gelmediğini yazdı. , "Real Madrid'e ilk resmi öneri Galatasaray'dan geldi" haberini yayımladı. İspanyol es- Radio ise "Galatasaray'ın James Rodriguez'in maaşının yüzde 100'ünü ödemek istememesi tek sorun ama aşılamayacak bir sorun değil" yorumunu yaptı.

Şimdi gözler Real Madrid ve Galatasaray'dan gelecek haberlere çevrildi.

Yer yerinden oynayacak! James Rodriguez Süper Lig devine... | Son ...

İKİNCİ HAREKAT BAŞLIYOR
Yeni sezon öncesi beş futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'da bir süredir süren sessizliği yeniden bozuluyor. , Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, ve son olarak Omar Elabdellaoui gibi isimleri renklerine bağlayan sarı- kırmızılı yönetim transferde tekrar harekete geçti ve James Rodriguez başta flaş transferlerin bir bir kadroya katılması bekleniyor.

388
Banfield, Porto, Monaco, ve Real Madrid formaları giyen 29 yaşındaki Rodriguez, kariyeri boyunca 388 maça çıktı, 104 gol atıp, 125 de gol pası verdi.

NASIL GELECEK?
Zidane ile anlaşamayan ve geçen sezon Real Madrid'de çok az şans bulabilen James Rodriguez, İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini açıkladı. Galatasaray kiralık olarak oyuncuya talip ancak Real Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalması sorun teşkil ediyor. Oyuncudan zarar etmek istemeyen Real'in sözleşmesini uzatıp, Galatasaray'a göndermesi gündemde...

  1. 24.8.2020
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