Scout ekibi önermişti... Galatasaray Oscar Cabezas transferini bitiriyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Scout ekibi önermişti... Aslan transferi bitiriyor!

Scout ekibi önermişti... transferini bitiriyor!

Scout ekibi önermişti... Galatasaray Oscar Cabezas transferini bitiriyor!

çalışmalarını hız kesmeden sürdüren , scout ekibinin önerdiği 23 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı 'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

bonservisi elinde olan Kolombiyalı stoper Oscar Carbezas'ın menajeri ile dün 'da bir görüşme gerçekleştidi. Futbola 'nın Moreno kulübünde başlayan ve daha sonra 'nın Atletico Paraneense kulübüne olan Cabezas orada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Daha sonra tekrar Kolombiya'ya dönen genç stoperin Patriotas ile bir yıllık sözleşmesi geçen ay sona erdi. Oyuncunun menajeri Predrag Risticvic İstanbul'da Sarı-Kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede Sarı-Kırmlızılı yöneticilerin büyük yol kat ettiği ifade edildi.

23 yaşındaki sol ayaklı stoperin de Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ifade edildi. Scout ekibi tarafından önerilen genç oyuncunun bonservisinin elinde olması büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray bu hafta içinde transferi bitirmesi halinde oyuncunun da önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelebileceği bildirildi. Sarı-Kırmızılı yönetiminin scout transferlerinin hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor.

  1. 24.08.2020
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