Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Jimmy Durmaz'a Gençlerbirliği talip oldu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımdan gidecek isimleri de netleştiriyor. Bu doğrultuda gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'a sürpriz bir talip çıktı.
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, transferde de önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takım bir yandan da takımdan gönderilecek isimleri netleştirmeye çalışıyor.
Galatasaray'da yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Jimmy Durmaz'la Gençlerbirliği'nin ilgilendiği ortaya çıktı. Takvim'de yer alan habere göre başkent ekibi yıldız oyuncu için teklif yapmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı takıma 2019 yılında Fransız ekibi Toulouse'dan bedelsiz gelen İsveçli kanat oyuncusu Jimmy Durmaz, Galatasaray'da istenem performansa ulaşamadı. Tecrübeli isim çıktığı 15 karşılaşmada bir asist yaptı.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Jimmy Durmaz'a Gençlerbirliği talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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