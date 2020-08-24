Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Jimmy Durmaz'a Gençlerbirliği talip oldu

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, transferde de önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takım bir yandan da takımdan gönderilecek isimleri netleştirmeye çalışıyor.

Galatasaray'da yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Jimmy Durmaz'la Gençlerbirliği'nin ilgilendiği ortaya çıktı. Takvim'de yer alan habere göre başkent ekibi yıldız oyuncu için teklif yapmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı takıma 2019 yılında Fransız ekibi Toulouse'dan bedelsiz gelen İsveçli kanat oyuncusu Jimmy Durmaz, Galatasaray'da istenem performansa ulaşamadı. Tecrübeli isim çıktığı 15 karşılaşmada bir asist yaptı.