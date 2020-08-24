Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Jimmy Durmaz'a Gençlerbirliği talip oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Kadroda düşünülmeyen tecrübeli isme Gençlerbirliği talip oldu!

'ın kadroda düşünmediği Jimmy Durmaz'a talip oldu

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Jimmy Durmaz'a Gençlerbirliği talip oldu

çalışmalarını sürdüren , takımdan gidecek isimleri de netleştiriyor. Bu doğrultuda gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'a sürpriz bir talip çıktı.

'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan , transferde de önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takım bir yandan da takımdan gönderilecek isimleri netleştirmeye çalışıyor.

Galatasaray'da yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Jimmy Durmaz'la 'nin ilgilendiği ortaya çıktı. Takvim'de yer alan habere göre başkent ekibi yıldız oyuncu için teklif yapmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı takıma 2019 yılında Fransız ekibi Toulouse'dan bedelsiz gelen İsveçli kanat oyuncusu Jimmy Durmaz, Galatasaray'da istenem performansa ulaşamadı. Tecrübeli isim çıktığı 15 karşılaşmada bir asist yaptı.

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  1. 24.08.2020
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