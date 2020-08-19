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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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yola çıktı

Scott Piri yola çıktı

'da hem teknik heyetin hem de camianın yolunu gözlediği kondisyoner ülkesi 'den yola çıktı.

'da hem teknik heyetin hem de camianın yolunu gözlediği kondisyoner ülkesi 'den yola çıktı. Bu hafta içinde 'ye varacak olan ünlü çalıştırıcı, uzun bir yolculuktan gelmiş olacağı için hemen koronavirüs testine girecek. Ardından yapılacak sağlık kontrolü sonrası takımla idmanlara çıkacak. Piri daha önce de Galatasaray ve A 'da çalışmıştı.
  1. 19.8.2020
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