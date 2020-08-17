Galatasaray'da Lemina temasları sürüyor! Bu hafta... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray O isimle işlem tamam! İşte transferin açıklanma tarihi

'da Lemina temasları sürüyor! Bu hafta...

Galatasaray'da Lemina temasları sürüyor! Bu hafta...

hazırlıklarını sürdüren 'da geleceği merak edilen isimlerden biri de geçtiğimiz sezon 'dan kiralık olarak kadroya katılan ... Gabonlu oyuncu için yeni gelişmeler yaşanırken, transferinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

hazırlıklarını tüm hızıya sürdüren , çalışmalarına hız vermiş durumda. Takıma katılacak yeni isimlerin yanında kadrodaki isimler için de yeni kararlar alan Aslan'da geleceği merak edilen isimlerden biri de takımda kiralık olarak forma giyen isimlerden olan ...

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'da Mario Lemina'nın transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezonu kiralık olarak Sarı-Kırmızılılar'da geçiren Lemina, 'dan ayrılmadı.

TERİM BEKLEMEDE!
Galatasaray yönetimi, Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör , Lemina'nın transferinin bir an önce bitirilip takımla çalışmalara başlamasını bekliyor.

İngiliz kulübü, Lemina teklifine onay verdiği anda yıldız futbolcu hemen Florya'da yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Galatasaray'da Lemina transferinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

LEMINA GÜNDEMDE!
Öte yandan sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan yaptığı açıklama da Lemina konusuna da değindi. Başkan Cengiz daha önce yaptığı açıklamada Mario Lemina'nın gündemde olmadığını belirtirken bu kez, "Lemina o zaman gündemde değildi, şu anda gündemde." ifadelerini kullandı.

  1. 17.08.2020
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