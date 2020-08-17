Galatasaray'da Lemina temasları sürüyor! Bu hafta...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden biri de geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiralık olarak kadroya katılan Mario Lemina... Gabonlu oyuncu için yeni gelişmeler yaşanırken, transferinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıya sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Takıma katılacak yeni isimlerin yanında kadrodaki isimler için de yeni kararlar alan Aslan'da geleceği merak edilen isimlerden biri de takımda kiralık olarak forma giyen isimlerden olan Mario Lemina...
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'da Mario Lemina'nın transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezonu kiralık olarak Sarı-Kırmızılılar'da geçiren Lemina, İstanbul'dan ayrılmadı.
TERİM BEKLEMEDE!
Galatasaray yönetimi, Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın transferinin bir an önce bitirilip takımla çalışmalara başlamasını bekliyor.
İngiliz kulübü, Lemina teklifine onay verdiği anda yıldız futbolcu hemen Florya'da yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Galatasaray'da Lemina transferinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
LEMINA GÜNDEMDE!
Öte yandan sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklama da Lemina konusuna da değindi. Başkan Cengiz daha önce yaptığı açıklamada Mario Lemina'nın gündemde olmadığını belirtirken bu kez, "Lemina o zaman gündemde değildi, şu anda gündemde." ifadelerini kullandı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Lemina temasları sürüyor! Bu hafta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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