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18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Galatasaray 5 oyuncu ile yollar ayrılıyor

5 oyuncu ile yollar ayrılıyor

5 oyuncu ile yollar ayrılıyor

’da 5 oyuncu ile yollar ayrılıyor. , , , , Jimmy Durmaz, ve Sekidika ile devam etmek istemediğini yönetime iletti.

'da 5 oyuncu ile yollar ayrılıyor. , , , , Jimmy Durmaz, ve Sekidika ile devam etmek istemediğini yönetime iletti. Ayrıca oyunculardan da takım bulmaları istendi. Sekidika ve Ozornwafor'a ve 1. Lig'den teklifler olduğu gelen bilgiler arasında... Ryan Babel, Şener ve Jimmy'nin durumu ise şimdilik belirsiz.
  1. 18.8.2020
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