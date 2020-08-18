Omar Galatasaray'da

Galatasaray'da yeni transferler arasına Omar Elabdellaoui de eklendi. Olympiakos ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek ile yaklaşık 1 ay önce el sıkışan sarı-kırmızılılar dün anlaşmayı resmen duyurdu. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ün ardından Galatasaray'ın bu sezonki 5. transferi olan Norveçli futbolcu, ilk iki sezon 1.3 milyon euro ücret alacak. Son yıl ise 1.4 milyon euro kazanacak. 2.3 milyon euro kazanan Mariano'dan çok daha düşük maliyete Galatasaray'a gelen Omar'a 3 sezon için toplamda 4 milyon 50 bin euro garanti ücret ödenecek. Başarılı futbolcu geçen yıl Olmpiakos ile şampiyonluk yaşadı.

ASLA UNUTMAYACAKSINIZ!

Galatasaray, Omar'ın transferini özel video ile açıkladı. Yunanca başlayan ve Türkçe ile devam eden"Senden başka" şarkısını dinleyen Norveçli, ardından ses getirecek bir açıklamaya imza attı. Omar telaffuzu zor soy ismine atfen, "Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız" diye konuştu.