Omar Galatasaray'da
Galatasaray, Omar’ın transferini açıkladı. 3 yıllık anlaşmayı imzalayan Norveçli yıldız, bu sezon 1.3 milyon euro kazanacak.
Galatasaray'da yeni transferler arasına Omar Elabdellaoui de eklendi. Olympiakos ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek ile yaklaşık 1 ay önce el sıkışan sarı-kırmızılılar dün anlaşmayı resmen duyurdu. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ün ardından Galatasaray'ın bu sezonki 5. transferi olan Norveçli futbolcu, ilk iki sezon 1.3 milyon euro ücret alacak. Son yıl ise 1.4 milyon euro kazanacak. 2.3 milyon euro kazanan Mariano'dan çok daha düşük maliyete Galatasaray'a gelen Omar'a 3 sezon için toplamda 4 milyon 50 bin euro garanti ücret ödenecek. Başarılı futbolcu geçen yıl Olmpiakos ile şampiyonluk yaşadı.
ASLA UNUTMAYACAKSINIZ!
Galatasaray, Omar'ın transferini özel video ile açıkladı. Yunanca başlayan ve Türkçe ile devam eden"Senden başka" şarkısını dinleyen Norveçli, ardından ses getirecek bir açıklamaya imza attı. Omar telaffuzu zor soy ismine atfen, "Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız" diye konuştu.
- 18.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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