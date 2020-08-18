Paraları saçtılar!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk imza töreninde gündem ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılı kulüple anılan ve Beşiktaş'la el sıkışan Bernard Mensah'ın sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Mensah'ı ben de şaşkınlıkla izledim. Bizi suçlamışlar; izin almadan futbolcuyla görüşmüşüz. Bir baktım futbolcu bizi aramış. Bunu geçtik arkadaşımız arıyor, 'Beşiktaş'ın anlaştığı haberleri var' diyor; buna rağmen 'Hayır sözünü ettiğiniz takımla biz hiçbir anlaşma yapmadık, sizden teklif bekliyoruz" denilmiş" diye konuştu.

TASARRUF SAĞLADIK

Transferde kontrollü gittiklerini kaydeden Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün 493 milyon lira harcama limitine sahipsek 2 yıldır yaptığımız tasarruflarla bu noktaya geldik. Başkaları sıkıştıysa paraları Leyla'ya bastıkları için bu duruma geldiler. Hem sen paraları bas, harca, sonra da gel, 'Param bitti, bana limit artırımı verin' de! Galatasaray'ın oyunbozanlık yaptığını söylüyorlar. 'Hayır' diyorum. Har vurup harman savurmayı ben bilmiyor muyum? Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 170 milyon euro harcamayı ama biz o borçları halen ödüyoruz.

UTANDIRMAK İSTEMEYİZ

Bernard Mensah için teklifte bulunmadıklarını, futbolcunun kendilerini aradığını aktaran Galatasaray Başkanı Cengiz, "Bana geldiler, 2 milyon 800 bin Euro ödeneceğini söylediler. Bir sürü para... Mali anlamda en iyi durumdayız ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok. Kimse bizi har vurup harman savurmaya alet edemez. Abdurrahim arayıp, 'Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz' dedi. Biz kim olursa olsun fiyat yükseltmek için araya girmeyiz. Bir tanesi 'Sayın Başkan teklif verdi.' desin. Bizde yazılı belgeler var. Kimseyi utandırmak istemiyoruz. Bu arada bize 'Beceriksiz yönetim.' diyorlar. Desinler. Eğer beceri har vurup harman savurmak ise biz beceriksiziz."

Savaş ÇORLU

FEGHOULI FIFA'YA GİTMEDİ

Cezayir basınında yer alan Sofiane Feghouli'nin nisan ayından bu yana alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu iddialarını değerlendiren Cengiz, "Yazı yanlış. Nisandan beri ödememe gibi bir durum yok. Öyle bir şey olsa otomatik fesih hakkı doğar. Cezayir gazetesinin bunu yazması bu haberin doğru olduğu anlamına gelmez" diye konuştu.

LEMINA DA GÜNDEMDE

Daha önce Seri'yle görüştüklerini ancak Lemina'nın gündemlerinde olmadığını ifade eden Cengiz, bir düzeltme yaptı. Bu yıl futbol takımı maliyetini 40 milyon Euro'da tutmak istediklerini vurgulayarak, "Teknik kadronun talepleri var. Lemina da o talebi içinde... Şu anda gündemde. Önemli olan kulübün menfaatleri. Mantıklı her futbolcuyla görüşürüz. Bütün futbolcular önce Galatasaray'la görüşür. Anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir" değerlendirmesini yaptı.

KAAN AYHAN'A YANIT VERMEDİ

Galatasaray Başkanı Cengiz, Sassuolo'ya resmen imza atan Kaan Ayhan'la ilgili soruya yanıt vermedi. "Kaan Ayhan için parayı mı denkleştiremediniz, sorun neydi?" şeklinde soruya Cengiz, "Soru sormak da özgür, cevap vermemek de özgür" dedi. Italyan ekibi, Kaan'ın 2 milyon euro'luk serbest kalma bedelini yatırarak Düsseldorf'tan bonservisini almıştı.

İKİ YILDA 18 MİLYON TL

Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile iki yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sponsorlukla ilgili açıklamada bulunan Cengiz, "Magdeburger Sigorta geçen yıl bizim kol sponsorumuzdu. Bu sene sırta geçti ve masrafı tanımadı. Iki yıl için bize 18 milyon liralık destekte bulunuyor. Bunun 5 milyonunu hemen ödediler. Geri kalanını çek olarak takdim edecekler" dedi.

İNDİRİM YAPTILAR

Başkan Cengiz, futbolculardan istedikleri indirimi 4'ünün kabul etmediğini anlatarak, "Bütün futbolcularımız, yüzde 15 indirim yaptı. Dört kişi imzalamadı. Ikisi şu anda bizde değil. Bizimle papaz oldular. Olabilir. Biz de gerektiğinde papaz olmasını biliyoruz. Problem yok. Futbolcular gereken indirimi yaptı. Feghouli ve Belhanda dahil bütün futbolcularımıza teşekkür ederim" dedi.

CENGİZ'DEN SATIR BAŞLARI

* Kalecı alıyoruz 400 bin Euro. Çarpıyorlar ikiyle, '8 milyonu çöpe attınız!' Bu kadar kırılgan olur mu ya bir taraftar kitlesi!..

* Galatasaray muhabirlerinin çoğuna bakıyorum bir de rakiplerimizin muhabirlerine bakıyorum; ya adamlara helal olsun ölümüne savunuyorlar, bizim divanda olduğu gibi...

*Trabzon ve Galatasaray hariç ligdeki kulüplerin, kamuoyuna açıklama yaptığını gördünüz mü? UEFA'dan TFF'den men yiyince; 'vay bu haksızlık' diyorlar.

* Mehmet Ekici'nin sorulması üzerine: Galatasaray, önemli bir cazibe merkezi, dünyanın sayılı kulüplerinden biri. Tabii ki görüşmeler oluyor.