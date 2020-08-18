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18 Ağustos 2020, Salı
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Luyindama dönüyor

Luyindama dönüyor

 heyetten aldığı izin doğrultusunda ülkesi Kongo da bulunan ülkesinden bugün dönüyor.

heyetten aldığı izin doğrultusunda ülkesi Kongo da bulunan ülkesinden bugün dönüyor. Başarılı futbolcu, gireceği koronavirüs testi ve sağlık kontrollerinin ardından takıma dahil olacak.
  1. 18.8.2020
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