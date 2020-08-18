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18 Ağustos 2020, Salı
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Yo-Yo testinden geçtiler

Yo-Yo testinden geçtiler

, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. 'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolculara daha sonra Yo-Yo intermittent recovery level 2 testi uygulandı.
  1. 18.8.2020
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