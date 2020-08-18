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18 Ağustos 2020, Salı
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Rakipler belli oldu

Rakipler belli oldu

hazırlık çalışmalarını sürdüren ’ın hazırlık maçı programı belirlendi.

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını sürdüren 'ın hazırlık maçı programı belirlendi. Sarı-kırmızılılar, 24 'ta Eyüp ile 27 Ağustos'ta ise Istanbulspor ile olmak üzere Florya'da iki maç yapacak. Bu iki karşılaşmada , yeni transferlere ve gençlere şans verecek.
  1. 18.8.2020
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