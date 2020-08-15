Galatasaray'ın Fatih Öztürk'e ödeyeceği miktar belli oldu!

Geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı kulübe transferi direkten dönen 33 yaşındaki Fatih Öztürk, 1 sene rötarlı da olsa Galatasaray'a imzayı attı. Medipol Başakşehir'in Volkan Babacan'ı kadroda tutma kararı alması üzerine Fatih Öztürk ile görüşen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın bu transfere vize vermesi üzerine işi bitirdi.

2.4 MİLYON TL ALACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulüpten izin alan Fatih, dün Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti. Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 2.4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.