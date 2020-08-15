Galatasaray'ın Fatih Öztürk'e ödeyeceği miktar belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ın 'e ödeyeceği miktar belli oldu!

Galatasaray'ın Fatih Öztürk'e ödeyeceği miktar belli oldu!

Uruguaylı kalecisi 'nın ayağının kırılmasının ardından kaleci arayışına giren , aradığı ismi 'da buldu. 'le anlaşan sarı-kırmızılı takımın, tecrübeli eldivene ödeyeceği miktar da belli oldu.

Geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı kulübe transferi direkten dönen 33 yaşındaki , 1 sene rötarlı da olsa 'a imzayı attı. 'in 'ı kadroda tutma kararı alması üzerine Fatih Öztürk ile görüşen Galatasaray yönetimi, 'nın bu transfere vize vermesi üzerine işi bitirdi.

2.4 MİLYON TL ALACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulüpten izin alan Fatih, dün Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti. Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 2.4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 15.08.2020
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