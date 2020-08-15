Galatasaray'ın Fatih Öztürk'e ödeyeceği miktar belli oldu!
Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından kaleci arayışına giren Galatasaray, aradığı ismi Kasımpaşa'da buldu. Fatih Öztürk'le anlaşan sarı-kırmızılı takımın, tecrübeli eldivene ödeyeceği miktar da belli oldu.
Geçtiğimiz yıl sarı-kırmızılı kulübe transferi direkten dönen 33 yaşındaki Fatih Öztürk, 1 sene rötarlı da olsa Galatasaray'a imzayı attı. Medipol Başakşehir'in Volkan Babacan'ı kadroda tutma kararı alması üzerine Fatih Öztürk ile görüşen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın bu transfere vize vermesi üzerine işi bitirdi.
2.4 MİLYON TL ALACAK
Hürriyet'te yer alan habere göre bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulüpten izin alan Fatih, dün Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti. Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 2.4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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