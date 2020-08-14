Galatasaray'da yeni kriz kapıda! Fatih Terim ve yönetim... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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'da yeni kriz kapıda! ve yönetim...

Galatasaray'da yeni kriz kapıda! Fatih Terim ve yönetim...

'da transferlerin yeni sezon kampına yetişmesini istemişti. Ancak Arda, ve Oğulcan dışında gelen olmadı. Orta sahada kriz var. Terim-yönetim gerilimi kapıda.

'da transferlerin gecikmesi yetmezmiş gibi Terim'in istemediği Babel, ve Feghouli'nin hala takımda olması yeni bir krizi gündeme taşıdı.

YÖNETİM ÇOK GEÇ KALDI
Takvim'in haberine göre Terim, ligin son haftası oynanan Antalya maçının ardından "Transferler hazırlık kampına yetişmeli. Daha önce bunun sıkıntısını yaşamıştık" demişti. Ama G.Saray'da Arda, ve Oğulcün dışında takıma katılan yeni bir isim olmadı. Sözleşmesi biten Seri ve Lemina'nın boşluğu hala devam ediyor. Orta sahada , , Younnes Belhanda, ve dışında oyuncu yok. Yine Terim'in satılmasını istediği Babel, Feghouli ve Belhanda hala takımda ve idmana çıkıyorlar. Her alanda yaşanan bu gecikme Terim ile yönetim arasındaki gerilimi her geçen gün daha da artırıyor.

ORTA SAHADA 5 İSİM KALDI!
Mevcut kadroda sadece 5 orta saha oyuncusu var. Bu oyuncular, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younnes Belhanda, Birhan Vatansever ve Atalay Babacan.

  1. 14.08.2020
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