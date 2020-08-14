Galatasaray'da yeni kriz kapıda! Fatih Terim ve yönetim...

Galatasaray'da transferlerin gecikmesi yetmezmiş gibi Terim'in istemediği Babel, Belhanda ve Feghouli'nin hala takımda olması yeni bir krizi gündeme taşıdı.



YÖNETİM ÇOK GEÇ KALDI

Takvim'in haberine göre Terim, ligin son haftası oynanan Antalya maçının ardından "Transferler hazırlık kampına yetişmeli. Daha önce bunun sıkıntısını yaşamıştık" demişti. Ama G.Saray'da Arda, Emre ve Oğulcün dışında takıma katılan yeni bir isim olmadı. Sözleşmesi biten Seri ve Lemina'nın boşluğu hala devam ediyor. Orta sahada Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younnes Belhanda, Birhan Vatansever ve Atalay Babacan dışında oyuncu yok. Yine Terim'in satılmasını istediği Babel, Feghouli ve Belhanda hala takımda ve idmana çıkıyorlar. Her alanda yaşanan bu gecikme Terim ile yönetim arasındaki gerilimi her geçen gün daha da artırıyor.

ORTA SAHADA 5 İSİM KALDI!

Mevcut kadroda sadece 5 orta saha oyuncusu var. Bu oyuncular, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younnes Belhanda, Birhan Vatansever ve Atalay Babacan.