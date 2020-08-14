Galatasaray'da yeni kriz kapıda! Fatih Terim ve yönetim...
Galatasaray'da Fatih Terim transferlerin yeni sezon kampına yetişmesini istemişti. Ancak Arda, Emre ve Oğulcan dışında gelen olmadı. Orta sahada kriz var. Terim-yönetim gerilimi kapıda.
Galatasaray'da transferlerin gecikmesi yetmezmiş gibi Terim'in istemediği Babel, Belhanda ve Feghouli'nin hala takımda olması yeni bir krizi gündeme taşıdı.
YÖNETİM ÇOK GEÇ KALDI
Takvim'in haberine göre Terim, ligin son haftası oynanan Antalya maçının ardından "Transferler hazırlık kampına yetişmeli. Daha önce bunun sıkıntısını yaşamıştık" demişti. Ama G.Saray'da Arda, Emre ve Oğulcün dışında takıma katılan yeni bir isim olmadı. Sözleşmesi biten Seri ve Lemina'nın boşluğu hala devam ediyor. Orta sahada Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younnes Belhanda, Birhan Vatansever ve Atalay Babacan dışında oyuncu yok. Yine Terim'in satılmasını istediği Babel, Feghouli ve Belhanda hala takımda ve idmana çıkıyorlar. Her alanda yaşanan bu gecikme Terim ile yönetim arasındaki gerilimi her geçen gün daha da artırıyor.
ORTA SAHADA 5 İSİM KALDI!
Mevcut kadroda sadece 5 orta saha oyuncusu var. Bu oyuncular, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Younnes Belhanda, Birhan Vatansever ve Atalay Babacan.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da yeni kriz kapıda! Fatih Terim ve yönetim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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