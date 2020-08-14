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14 Ağustos 2020, Cuma
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transferde büyük oynuyor! Seri'nin yerine...

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Seri'nin yerine...

Orta sahadaki büyük boşluğu doldurmak isteyen , merkez orta saha oyuncusu Doucoure için atağa kalktı. ’de küme düşen Watford ile sözleşmesi devam eden Fransız oyuncusu için İngiliz kulübü ile masaya oturulacak.

'da Jean Michael Seri'nin takıma yeniden katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken sarı-kırmızılı kurmaylar son derece zorlu bir hedefin peşine düştüler. Takvim'in haberine göre, Galatasaray, 'de küme düşen Watford'un merkez orta saha oyuncusu için İngiliz kulübü ile masaya oturacak.



CHAMPIONSHIP'TE OYNAMAYACAK
Doucoure'nin Watford ile 2023 yılına kadar sözleşmesi var ancak Fransız oyuncu 'de bir alt ligde forma giymek istemiyor. Galatasaray kiralamak için devrede ancak oyuncusu Avrupa'da isteyen çok kulüp var.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR
Watford yönetiminden randevu aldığı öğrenilen Galatasaray'ın piyasa değeri 20 milyon Euro olan Doucoure için ne kadar bir kiralama ücreti teklif edeceği henüz belli değil. Ancak rakiplerin olması can sıkıyor.

GELİRSE SERİ'DEN VAZGEÇİLECEK...
Eğer Doucoure için anlaşma sağlanırsa Seri'den vazgeçilecek ve yeni sezonda orta sahanın patronu Fransız oyuncu olacak.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Abdoulaye Doucoure'nin piyasa değeri 20 milyon euro civarında. Yüksek bonservis nedeniyle Cimbom'un tek seçeneği kiralamak olacak.

  1. 14.08.2020
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