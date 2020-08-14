Galatasaray transferde büyük oynuyor! Seri'nin yerine...
Orta sahadaki büyük boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, merkez orta saha oyuncusu Doucoure için atağa kalktı. Premier Lig’de küme düşen Watford ile sözleşmesi devam eden Fransız oyuncusu için İngiliz kulübü ile masaya oturulacak.
Galatasaray'da Jean Michael Seri'nin takıma yeniden katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken sarı-kırmızılı kurmaylar son derece zorlu bir hedefin peşine düştüler. Takvim'in haberine göre, Galatasaray, Premier Lig'de küme düşen Watford'un merkez orta saha oyuncusu Abdoulaye Doucoure için İngiliz kulübü ile masaya oturacak.
CHAMPIONSHIP'TE OYNAMAYACAK
Doucoure'nin Watford ile 2023 yılına kadar sözleşmesi var ancak Fransız oyuncu İngiltere'de bir alt ligde forma giymek istemiyor. Galatasaray kiralamak için devrede ancak oyuncusu Avrupa'da isteyen çok kulüp var.
GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR
Watford yönetiminden randevu aldığı öğrenilen Galatasaray'ın piyasa değeri 20 milyon Euro olan Doucoure için ne kadar bir kiralama ücreti teklif edeceği henüz belli değil. Ancak rakiplerin olması can sıkıyor.
GELİRSE SERİ'DEN VAZGEÇİLECEK...
Eğer Doucoure için anlaşma sağlanırsa Seri'den vazgeçilecek ve yeni sezonda orta sahanın patronu Fransız oyuncu olacak.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Abdoulaye Doucoure'nin piyasa değeri 20 milyon euro civarında. Yüksek bonservis nedeniyle Cimbom'un tek seçeneği kiralamak olacak.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Seri'nin yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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