Düellonun kazananı Galatasaray! Ryan Donk...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takıma yapılan takviyelerin yanında takımdaki bazı isimler için de yeni kararlar alınmaya devam ediyor... Birçok isimle yolunu ayıran sarı-kırmızılılarda Ryan Donk için de karar belli oldu. İşte detaylar...
Sözleşmeleri sona eren Mariano, Nagatomo, Andone ve Lemina'ya veda eden Galatasaray'da Ryan Donk ise takımda kaldı.
Geride kalan sezonda 1.9 milyon Euro garanti para alan Donk sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakarlığa imza attı.
Kemer sıkma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı savunmacıya 800 bin Euro garanti para önerdi. Menajer Winny Haatrecht teklifi yükseltmeye çalışsa da Galatasaray cephesi geri adım atmadı.
Futbolu sarı-kırmızılı formayla bırakmak isteyen 34 yaşındaki oyuncu da şartları kabul ettiğini söyledi ve Cimbom'da kaldı.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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