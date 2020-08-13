Düellonun kazananı Galatasaray! Ryan Donk... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Düellonun kazananı ! ...

Düellonun kazananı Galatasaray! Ryan Donk...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da takıma yapılan takviyelerin yanında takımdaki bazı isimler için de yeni kararlar alınmaya devam ediyor... Birçok isimle yolunu ayıran sarı-kırmızılılarda için de karar belli oldu. İşte detaylar...

Sözleşmeleri sona eren Mariano, Nagatomo, Andone ve Lemina'ya veda eden 'da ise takımda kaldı.

Geride kalan sezonda 1.9 milyon Euro garanti para alan Donk sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakarlığa imza attı.

Kemer sıkma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı savunmacıya 800 bin Euro garanti para önerdi. Menajer Winny Haatrecht teklifi yükseltmeye çalışsa da Galatasaray cephesi geri adım atmadı.

sarı-kırmızılı formayla bırakmak isteyen 34 yaşındaki oyuncu da şartları kabul ettiğini söyledi ve Cimbom'da kaldı.

  1. 13.08.2020
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