Mensah pazarlığı yönetimi bıktırdı

Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'ı almak için Beşiktaş ile yarışan Galatasaray masadan kalktı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın transferde sürekli yeni bir engel çıkması nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı öğrenildi. 25 yaşındaki Ganalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen sarı-kırmızılıların bu transferden vazgeçtiği kaydedildi.