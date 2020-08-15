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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Mensah pazarlığı yönetimi bıktırdı

Mensah pazarlığı yönetimi bıktırdı

'un yıldızı 'ı almak için ile yarışan masadan kalktı. İkinci başkan 'ın transferde sürekli yeni bir engel çıkması nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı öğrenildi.

'un yıldızı 'ı almak için ile yarışan masadan kalktı. İkinci başkan 'ın transferde sürekli yeni bir engel çıkması nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı öğrenildi. 25 yaşındaki Ganalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen sarı-kırmızılıların bu transferden vazgeçtiği kaydedildi.

  1. 15.8.2020
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