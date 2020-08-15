Mensah pazarlığı yönetimi bıktırdı
Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'ı almak için Beşiktaş ile yarışan Galatasaray masadan kalktı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın transferde sürekli yeni bir engel çıkması nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı öğrenildi.
Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah'ı almak için Beşiktaş ile yarışan Galatasaray masadan kalktı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın transferde sürekli yeni bir engel çıkması nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı öğrenildi. 25 yaşındaki Ganalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen sarı-kırmızılıların bu transferden vazgeçtiği kaydedildi.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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